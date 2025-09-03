В Татарстане в канализационном коллекторе погибли трое

В Татарстане погибли трое людей. Это случилось в канализационном коллекторе.

Утром 3 сентября в Мамадыше трое мужчин один за другим спустились в канализационный колодец частного дома. После этого они потеряли сознание и погибли. По предварительным данным, колодец принадлежал одному из погибших.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи проводят осмотр места происшествия, сообщает управление СКР по Татарстану.