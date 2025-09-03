03 Сентября 2025
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Нефтеюганске изменится процедура выборов главы

В Нефтеюганске изменится процедура выборов главы. Нынешнего мэра удалось назначить только с четвертой попытки, сообщает NEFT.

Согласно поправкам думы города, председателя и секретаря конкурсной комиссии обяжут сообщать кандидатам о решениях по их кандидатурам и ошибках в документах. Решения будут приниматься большинством голосов присутствующих, а не большинством от общего числа членов комиссии.

Небольшие изменения внесут и в список документов, которые должны будут направить кандидаты. Претендентов на пост ограничат по времени выступления перед комиссией во время второго этапа конкурса — собеседования. Каждому дадут по 10 минут.

Напомним, что в 2024 году мэра Нефтеюганска Юрия Чекунова удалось избрать только с четвертой попытки. До этого конкурсная комиссия трижды не допускала претендентов до заседания думы: ни один из них не набирал нужного количества голосов.

Теги: выборы, Нефтеюганск, мэр, глава


