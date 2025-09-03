Шестеро сотрудников "РН-Юганскнефтегаза" получили госнаграды на церемонии "Черное золото Югры"

На церемонии завершения ежегодного отраслевого конкурса "Черное золото Югры" глава округа Руслан Кухарук вручил государственные награды Российской Федерации, ведомственные награды Министерства энергетики Российской Федерации, награды и почетные звания автономного округа. Шесть сотрудников "РН-Юганскнефтегаза" были награждены губернатором на сцене КТЦ "Югра-Классик".

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены: оператор товарный цеха подготовки и перекачки нефти №2 Сергей Бардак, оператор котельной цеха по эксплуатации объектов тепловодоснабжения №3 Ольга Кизим, лаборант химического анализа испытательной (химико-аналитической) лаборатории №9 Наталья Цыганкова, слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа цеха по текущему обслуживанию и ремонту трубопроводов №3 Виль Шакиров.

Указом президента Российской Федерации за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации" присвоено машинисту насосной станции по закачке рабочего агента в пласт цеха по поддержанию пластового давления №1 ООО "РН-Юганскнефтегаз" Александру Радостеву.

Распоряжением президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента Российской Федерации награжден электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти и газа сетевого района №1 цеха по эксплуатации электрооборудования №4 ООО "РН-Юганскнефтегаз" Михрали Джабраилов.

Также были вручены награды по номинациям "Черного золота". Призером номинации "Лучший оператор ДНГ" стал Акромат Эдилсултанов. В номинации "Лучшая газокомпрессорная станция" победила станция "РН-Юганскнефтегаза" под руководством Эдуарда Халимова.

"РН-Юганскнефтегаз" вошёл в число призёров в номинации "За сотрудничество с коренным населением".

Поздравление в адрес югорских нефтяников направил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак: "Ханты-Мансийский автономный округ — Югра считается стратегической кладовой черного золота России. Здесь формируются востребованные временем и мировым опытом уникальные компетенции, развивается мощная производственная и научная база, внедряются инновационные технологии. Автономный округ неизменно удерживает передовые позиции в создании лучших условий для предприятий отрасли, формирует эталон социального, взаимовыгодного взаимодействия между регионом и компаниями нефтегазового комплекса во благо его работников и жителей региона. Дорогие югорчане, в этом году ваш труд отмечен историческим событием. В Югре добыта 13-миллиардная тонна нефти. Достигнутый результат — яркое свидетельство профессионализма, преданности и невероятной силы духа нескольких поколений нефтяников и газовиков. Благодарю вас за весомый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Югры и всей страны".

"Черное золото Югры" проводится в округе с 2001 г. Участники - геологоразведочные, нефтегазосервисные, нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие предприятия региона. Цель конкурса - стимулировать предприятия на организацию эффективного производства, сохранение окружающей среды, повышения престижа профессий и потенциала работников нефтегазовой отрасли.

"Сегодня стратегия развития страны и новая энергетическая концепция, созданные вместе с экспертами, ветеранами и недропользователями, стали реальным документом. Мы отвечаем на вызовы времени, настраивая нормативную базу так, чтобы надёжно поддержать нефтяную отрасль — фундамент экономики Югры и всей России. И особенно приятно видеть здесь тех, кто несколько десятилетий назад строил эту отрасль, вкладывая в неё не только труд, но и любовь к земле, к своим городам, к стране", — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.