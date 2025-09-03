Власти Березников в 2026 году намерены свернуть троллейбусное движение

Власти Березников в 2026 году намерены свернуть троллейбусное движение в Березниках, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на информированный источник, близкий к властям.

Уже сейчас транспортное управление занимается оптимизацией троллейбусного парка, его движения и графиков, люди уведомляются о предстоящих планах. В планах мэрии — прекратить троллейбусное движение с 1 марта, до этого времени поэтапно будут сворачиваться все пять городских маршрутов.

Основная причина грядущих изменений — дороговизна эксплуатации данного вида транспорта. Новый автобус стоит 20 млн руб., а троллейбус — 40 млн руб. Требует обновления и сеть для троллейбусов. Кроме того, за 40 лет работы парка никто не реконструировал контактную сеть — помимо 1 тыс. опор необходимо заменить десятки километров силовых кабелей, которые идут под дорожным полотном, что потребует также замены асфальта. По предварительным данным, расходы составят 1,5–2 млрд руб. Отдельная проблема — троллейбусный парк, который занимает большую площадь и также требует реконструкции.

Водителям будет предложено пройти переобучение для работы на автобусе. Для этого создаются дополнительные учебные классы, однако окончательное решение пока не принято.