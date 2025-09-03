Politico: ЕС отказался от идеи ускоренного принятия Молдавии

После протеста Украины ЕС отказался ускорить принятие Молдавии. Об этом пишет газета Politico.

Недавно сообщалось, что ЕС планирует изобразить начало переговоров о вступлении Молдавию ради поддержки президента Майи Санду перед грядущими парламентскими выборами в республике. Но Киев выступил резко против.

ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Позже члены союза признавали, что это решение было политическим актом, призванным поддержать правящие там режимы. При этом в Молдавии нет общего мнения о необходимости вступления в ЕС. По опросам, это поддерживают лишь чуть более половины населения, несмотря на оголтелую прозападную и антироссийскую пропаганду. На референдуме 2024 года при явке 51% вступление в ЕС поддержали менее 51%, а 49% выступили против.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют девять стран: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория, причем Турция более четверти века.

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногория может стать 28-м членом ЕС уже в 2028 году, Албания - чуть позже.