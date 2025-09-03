Блогера Анисимова освободили из-под домашнего ареста

Блогеру и автору YouTube-канала "Прекрасная Россия" Евгению Анисимову снова изменили меру пресечения. В этот раз его освободили из-под домашнего ареста и заменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на самого Анисимова, дома он не сидит уже с 19 июля. Его адвокат Наталья Волкова отметила, что суда по этому вопросу не было, поскольку следователь самостоятельно принял решение об изменение меры пресечения на более мягкую

Ранее сообщалось, что блогеру вменяют статью УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием интернета". По версии следствия, с февраля 2023 по октябрь 2024 года он разместил у себя на канале не менее 10 видео, в которых содержались оскорбления в адрес правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран.

Этой зимой Анисимов был задержан и помещен под арест, а в апреле отпущен под домашний арест.