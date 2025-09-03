Бывшему главе Сургута Андрею Филатову вновь продлили домашний арест

Бывшему главе Сургута Андрею Филатову вновь продлили домашний арест. Мера пресечения продлена до 2 ноября. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

Андрей Филатов, арестованный в ноябре 2024 года по делу о коммерческом подкупе, был освобожден из-под стражи 16 декабря 2024 года.

Напомним, подозреваемыми в рамках дела проходят еще четыре человека. Их подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в посредничестве в коммерческом подкупе.

По версии следствия, учредитель и руководитель коммерческой организации при содействии Филатова создали преступную группу и получали через посредников деньги от нижневартовских подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома, за возможность заключения договоров и их пролонгацию.

Сумма незаконно полученных средств, установленная в настоящее время, составила свыше 6 млн руб. Фигурантам предъявлены обвинения. В отношении четверых обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.