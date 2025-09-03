В Югре в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности назвали лучшую компанию отрасли

В Югре идёт серия мероприятий, посвящённых Дню нефтяника – его отметят 7 сентября. В неё церемония открытия памятных знаков на мемориале "Звёзды Югры" Музея геологии нефти и газа, вручение наград и определение победителей конкурса "Чёрное золото Югры". Подробнее – в материале Накануне.RU.

Югра – основной нефтегазовый регион России: в округе добывают 40% российской и 5% мировой нефти. Важным для региона является профессиональный праздник нефтяников – День работника нефтяной и газовой промышленности. Каждый год его отмечают в первое воскресенье сентября. В этом году он выпадает на 7-е число. В этом году торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников нефтяной и газовой промышленности, приурочены к добыче 13-миллиардной тонны нефти в Югре, 65-летию открытия Шаимской нефти и 60-летию открытия Самотлорского месторождения.

2 сентября губернатор Югры Руслан Кухарук поучаствовал в различных мероприятиях, посвящённых предстоящему празднику. Первой стала церемония открытия памятных знаков на мемориале "Звёзды Югры" Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске.

Новые мемориальные плиты "Звёзды Югры" открываются ежегодно для увековечения памяти выдающихся деятелей, трудовых коллективов, организаций, оказавших значительное влияние на становление и развитие региона. Мемориал пополнился двумя памятными знаками – в честь Владимира Абазарова и Виктора Отта. Сертификаты, подтверждающие открытие мемориальных плит, получили дочь Владимира Абазарова Татьяна и супруга Виктора Отта Татьяна.

"Для нашей семьи огромная честь быть сегодня здесь. Я благодарю вас за память о Владимире Абазарове – легендарном геологе, настоящем патриоте, человеке, чьими талантами и трудами прирастала мощь нашей страны. Для нашей семьи он был любящим отцом и заботливым дедом. Я тронута вашим вниманием. Уверена, что звезда имени Абазарова послужит символом преемственности поколений", – сказала Татьяна Абазарова.

Губернатор Югры напомнил, что 2025 г. является особенным для региона, потому что округ отмечает 95-летие со дня своего образования. По предложению жителей текущий год назван Годом исторического наследия. По словам Руслана Кухарука, это ещё одна возможность сказать слова благодарности людям, которые на протяжении многих десятилетий трудились на благо Югры. В их числе – работники нефтяной и газовой отрасли.

"Благодаря уникальному проекту "Звёзды Югры" мы говорим слова благодарности людям, которые неотделимы от истории нашего округа. Их открытия и созидательный труд стали основой для дальнейшего развития нашего региона и всей Российской Федерации", – выразил мнение Руслан Кухарук.

Потом губернатор Югры вручил различные награды, в том числе государственные. Их получили сотрудники "Сургутнефтегаза", "Газпромнефть-Хантос", "РН-Юганскнефтегаза" и других предприятий.

"Сегодня стратегия развития страны и новая энергетическая концепция, созданные вместе с экспертами, ветеранами и недропользователями, стали реальным документом. Мы отвечаем на вызовы времени, настраивая нормативную базу так, чтобы надёжно поддержать нефтяную отрасль – фундамент экономики Югры и всей России. И особенно приятно видеть здесь тех, кто несколько десятилетий назад строил эту отрасль, вкладывая в неё не только труд, но и любовь к земле, к своим городам, к стране", - сказал Руслан Кухарук во время церемонии награждения.

Финалом торжеств, которые прошли 2 сентября, стало награждение победителей окружных конкурсов "Чёрное золото Югры" и "Лучшее нефтегазодобывающее предприятие Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды". Награды вручил губернатор Руслан Кухарук.

Всего отметили 47 специалистов и коллективов, чьи достижения стали примером профессионализма и преданности делу. В номинации "Компания года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" по итогам 2024 г." по совокупности всех показателей кубок "Компания года" и диплом победителя конкурса "Черное золото Югры" вручены ПАО "Сургутнефтегаз". Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что труд почти 400 тыс. югорчан, занятых в отрасли, формирует основу энергетической безопасности страны.

Югра является основным нефтедобывающим регионом России. С начала разработки нефтяных месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного округа (с 1964 г.) накопленная добыча нефти на 1 августа 2025 г. составила 13,1 млрд т.

В 2024 г. в округе добыли 204,7 млн т нефти, что составляет 40% общероссийской добычи, 29,8 млрд "кубов" природного и попутного нефтяного добычу газа. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа составляет 95,8%, что соответствует экологическим стандартам, принятым в России.

Ежегодный объём бурения в Югре составляет около 18 млн погонных метров (2024 г. – 18,6 млн м; доля региона в общем объеме эксплуатационного бурения в Российской Федерации – 65%), вводится в эксплуатацию свыше 4,5 тыс. новых добывающих скважин (2024 г. – 4 тыс. 278 скважин). В 2024 г. введены в пробную эксплуатацию шесть месторождений. По состоянию на 1 января 2025 г. на территории автономного округа на балансе числятся 478 месторождений углеводородного сырья.