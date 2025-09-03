Познакомить с классикой: Минпрос составил список из ста фильмов для школ
Минпросвещения РФ составило список ста фильмов, обязательных для школьной программы. Соответствующие методические рекомендации ведомство направило во все регионы России.
Составить такой перечень недавно поручал президент Владимир Путин. По его словам, знакомство с золотым фондом отечественного кино положительно повлияет на развитие детей, их эстетический вкус и культурный кругозор.
В список вошли картины, снятые с 1934 по 1987 гг., современных среди них нет. Так задумывалось изначально. Отмечается, что в перечень вошли фильмы, созданные выдающимися режиссерами, чей авторитет, мастерство, художественный и творческий уровень прошли проверку временем. А перечень составлен с учетом возрастных категорий. Рекомендуется использовать фрагменты фильмов из списка на уроках литературы, истории, ИЗО и музыки. Правда, будет ли время смотреть на школьных уроках фильмы - вопрос.
Идею знакомить в школах с отечественным кино первым выдвинул народный артист России, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Его две картина оказались в списке - "Курьер" и "Мы из джаза". Он говорит, что за каждый из ста предложенных фильмов он может поручиться, что этот фильм воспитывает художественный вкус и национальное самосознание. Список составлен не для развлечения, а для обучения. Поэтому в нем нет современных картин. Идея в том, чтобы показать в школах классику, заинтересовать ею. А современное кино школьники и так смотрят дома.
"Это как с уроками литературы, где изучают Пушкина, Достоевского и Толстого, а Пелевина и кого-то еще из современных авторов могут предложить для внеклассного чтения", - сказал Шахназаров.
Первый зампред Комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов также поддержал представленный список. По его словам, дети еще не имеют "морального иммунитета", и его нужно формировать.
В марте Минпрос уже составлял списки отечественных кинофильмов и мультфильмов, рекомендованных к семейному просмотру, а также для образовательных организаций в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Они были разделены на четыре группы: для 1-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классов. Преимущественно фильмы советские, но среди них были и современные. Вскоре после этого Путин и дал свое поручение.