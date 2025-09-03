Познакомить с классикой: Минпрос составил список из ста фильмов для школ

Минпросвещения РФ составило список ста фильмов, обязательных для школьной программы. Соответствующие методические рекомендации ведомство направило во все регионы России.

Читайте также: Президент России подписал закон о запрете нетрадиционных ценностей в киноиндустрии

Составить такой перечень недавно поручал президент Владимир Путин. По его словам, знакомство с золотым фондом отечественного кино положительно повлияет на развитие детей, их эстетический вкус и культурный кругозор.

В список вошли картины, снятые с 1934 по 1987 гг., современных среди них нет. Так задумывалось изначально. Отмечается, что в перечень вошли фильмы, созданные выдающимися режиссерами, чей авторитет, мастерство, художественный и творческий уровень прошли проверку временем. А перечень составлен с учетом возрастных категорий. Рекомендуется использовать фрагменты фильмов из списка на уроках литературы, истории, ИЗО и музыки. Правда, будет ли время смотреть на школьных уроках фильмы - вопрос.

Идею знакомить в школах с отечественным кино первым выдвинул народный артист России, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Его две картина оказались в списке - "Курьер" и "Мы из джаза". Он говорит, что за каждый из ста предложенных фильмов он может поручиться, что этот фильм воспитывает художественный вкус и национальное самосознание. Список составлен не для развлечения, а для обучения. Поэтому в нем нет современных картин. Идея в том, чтобы показать в школах классику, заинтересовать ею. А современное кино школьники и так смотрят дома.

"Это как с уроками литературы, где изучают Пушкина, Достоевского и Толстого, а Пелевина и кого-то еще из современных авторов могут предложить для внеклассного чтения", - сказал Шахназаров.

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов также поддержал представленный список. По его словам, дети еще не имеют "морального иммунитета", и его нужно формировать.

В марте Минпрос уже составлял списки отечественных кинофильмов и мультфильмов, рекомендованных к семейному просмотру, а также для образовательных организаций в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Они были разделены на четыре группы: для 1-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классов. Преимущественно фильмы советские, но среди них были и современные. Вскоре после этого Путин и дал свое поручение.