Параметры семейной ипотеки могут быть скорректированы - Минфиин

Параметры семейной ипотеки могут быть пересмотрены для того, чтобы она стала более адресной, однако конкретные предложения будут озвучены только после согласования с Минтрудом и Минстроем, передает РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой политики Минфина России Алексея Яковлева.

По его словам, Минфин ведет анализ того, сколько заемщиков в итоге прописалось в квартирах, купленных в льготную ипотеку.

Также возможно изменение ставки в зависимости от региона – это предложение ранее поступало из Госдумы. В Минфине отмечают, что дифференцированную ставку будет сложно администрировать, и это может быть не всегда справедливо с точки зрения трудовой миграции населения, в ведомстве считают, что польза в предложении Вячеслава Володина неочевидна.

Наконец, в министерстве утверждают, что пока лимитов по семейной ипотеке (6 млн руб. в регионах, 12 млн руб. в столицах и их областях) хватает, средний размер кредита пока меньше лимита. Однако в Минфине готовы проанализировать размеры квартир, которые приобретаются в семейную ипотеку. Если площадь таких квартир надо увеличить (а судя по всему – надо), то потребуется увеличение лимита.