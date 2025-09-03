В России полностью импортозаместили препарат "Оземпик"

В России полностью импортозамещен препарат для лечения сахарного диабета и ожирения "Оземпик".

Отечественные производители выпускают его аналоги на основе семаглутида – международного непатентованного названия действующего вещества, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Официально "Оземпик" в России не продается – производитель покинул рынок после начала СВО в 2022 году.

В первом полугодии 2025 года российские аптеки продали препаратов на основе семаглутида на 12,5 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем за тот же период 2024 года.