Экс-губернатор Челябинской области переобъявлен в розыск

МВД вновь объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Информация содержится в базе МВД. Ранее он разыскивался без меры пресечения. Основание – разыскивается по статье УК, какой именно, не говорится.

В октябре 2024 г. Свердловский областной суд признал законным заочный арест Юревича, который с 2017 г. находится в международном розыске. Согласно решению суда, Юревич будет помещен под стражу на два месяца в случае его задержания на территории России или с момента пересечения границы страны в случае его экстрадиции.