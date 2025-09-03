Омбудсмен ЯНАО добился погашения долгов участника СВО, который считался пропавшим без вести

Долги перед банками участника СВО, который долгое время считался пропавшим без вести, аннулировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил омбудсмен ЯНАО Андрей Нестерук, передает корреспондент Накануне.RU.

Семья участника СВО обратилась в аппарат уполномоченного за помощью: ситуация причиняла родным бойца не только душевные страдания, но и создавала серьезные правовые трудности. Отсутствие официального статуса не позволяло решить важные юридические вопросы.

"Особую проблему представляли кредитные обязательства военнослужащего. Непогашенные кредиты создавали дополнительную нагрузку на семью в уже тяжелый для них период. Аппарат Уполномоченного взял на себя полное сопровождение этого дела. Наши специалисты подготовили все необходимые документы в суд для признания военнослужащего умершим и представляли интересы семьи в судебном заседании. Суд удовлетворил наше заявление. После вступления решения суда в законную силу мы организовали процесс прекращения кредитных обязательств перед банками в связи со смертью заемщика", - говорится в сообщении.

Кредитные обязательства были полностью прекращены, что позволило семье сосредоточиться на сохранении памяти о герое.