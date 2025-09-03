03 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

Минздрав России заявил о снижении младенческой смертности в два раза

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении более чем в два раза младенческой смертности за последние десять лет.

По его словам, сейчас на историческом минимуме находится младенческая смертность (3,6 промилле, в 2024 году этот показатель составил 4,0 промилле). Мурашко считает, что добиться таких цифр удалось благодаря комплексным мерам по охране здоровья матери и ребенка. Ранее Мурашко заявлял, что даже показатель в 4,0 промилле – один из самых низких в мире, передает ТАСС. 

Впрочем, многие наблюдатели сомневаются в реальности таких низких показателей, в том числе и из-за статистики. В 2023 году координатор комитета по защите жизни, демографии и повышению рождаемости союза "Родительская палата" Софья Дробязко заявляла, что преждевременные роды со смертельным исходом часто оформляются как выкидыши, которые в статистику младенческой смертности не входят. Настораживает и диспропорция в количестве живо- и мертворожденных детей и непропорционально маленькое количество документально умерших детей с пограничным весом до 500 г. Это может указывать на то, что многих умерших после родов записывают в умерших до родов. Одним из примеров непростой ситуации с младенческой смертностью стало дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич – в августе 2025 года суд повторно вынес им обвинительный приговор.

 

Теги: младенческая смертность, михаил мурашко, минздрав


