Пилот, посадивший самолет "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, стал обвиняемым

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира пассажирского самолета компании "Уральские авиалинии" Сергея Белова, совершившего экстренную посадку на поле под Новосибирском осенью 2023 года. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на источники.

Пилоту вменили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по статье 263 УК РФ.

Сам Белов заявил, что сначала его назвали героем, спасшим жизни людей, но после в интересах авиакомпании сделали виноватым. По его словам, поломка Airbus A320-214 произошла не по его вине, а при экстренной посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В марте сообщалось, что пилот Эдуард Семенов, участвовавший в посадке самолета "Уральских авиалиний" в пшеничном поле в 2023 году, был уволен из авиакомпании. Ему и его коллеге Сергею Белову предложили написать заявление по собственному. Белов покинул свою должность, однако Семенов решил бороться за свое место. Тогда, по словам его супруги Анны, компания "написала для него огромную программу переподготовки", и он не смог пройти врачебно-летную экспертную комиссию.

Росавиация пришла к выводу, что пилоты при попытке посадки в Омске не смогли определить фактическое положение шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы, не сумели рассчитать количество топлива и необоснованно решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Отсутствовал и контроль за расходом топлива при уходе на запасной аэродром, что проходило при выпущенных шасси, в результате чего лайнер пришлось сажать прямо в поле, не долетев до Новосибирска.