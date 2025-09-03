03 Сентября 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин затребовал доклад о нападении бойцовских собак на пермяка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования мужчины в результате нападения собак в Пермском крае, передает корреспондент Накануне.RU.

Нападение произошло 15 апреля 2025 года, две бойцовые собаки накинулись на 35-летнего сотрудника предприятия "ОДК-Пермские моторы", повалили на землю и начали грызть. В нескольких метрах за забором стояла толпа очевидцев. Увидев происходящее, они начали кидать в собак камни, стучать палками, им удалось привлечь к себе внимание одного пса, но второй мертвой хваткой вцепился в руку своей жертве. Собак удалось отогнать с помощью огнетушителя.

У пострадавшего серьезные повреждения обеих рук, ему сделали операцию.

Отметим, что после нападения охранник "ОДК-Пермские моторы" скончался в машине "скорой помощи" - сообщалось, что мужчине стало плохо, он потерял сознание и умер. У мужчины могло не выдержать сердце.

По факту нападения собак на мужчину следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее 17.04.2025 09:50 Мск Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении двух собак на жителя Перми
Ранее 16.04.2025 10:59 Мск В Перми скончался охранник завода, ставший свидетелем нападения бойцовских псов на пермяка
Ранее 16.04.2025 10:18 Мск В Перми бойцовские собаки напали на мужчину у "Пермских моторов"

