Екатеринбуржец устроил дебош в магазине и украл телефон у продавца

35-летний житель Екатеринбурга устроил дебош в магазине, украл телефон у продавца и попытался скрыться. Полиция уже задержала екатеринбуржца и теперь ищет тех, кому он еще мог навредить.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне. Мужчина пытался вынести товар в обход кассы в магазине на улице Самолетная, 1, но был пойман сотрудниками. После этого он впал в агрессию и вместе со своим приятелем устроил дебош. Как сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, уже на выходе мужчина заметил, что продавец звонит в полицию, вернулся, схватил ее телефон и скрылся вместе с ним.

В итоге, в полицию позвонила администрация магазина. Вскоре неадекватного гражданина задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". в УМВД предполагают, что это не единственное противоправное деяние задержанного.

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий данного лица или располагает сведениями о возможных преступлениях, совершенных им, обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-13 или 102(02).