В России запускается все меньше новых строительных проектов

В России по итогам семи месяцев 2025 года на 19% сократился запуск новых строительных проектов, передает ТАСС со ссылкой на данные ДОМ.РФ. Всего в строительство за этот период запущено 21,2 млн кв. метров жилья в новостройках. Лидерами по запуску новых проектов стали Москва, Свердловская область и Санкт-Петербург, здесь годовые показатели растут.

В июле портфель строящегося жилья в России вырос на 0,7% по сравнению с июнем и на 3% год к году.