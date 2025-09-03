Умер создатель Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100

Умер создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100 Юрий Ивашечкин. Ему было 90 лет.

Об этом сообщили ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). В ОАК отметили высочайший профессионализм конструктора и внимательность к мелочам.

Конструктор родом из Новосибирска, его детство и юность прошли в посёлках золотоискателей на Алтае. После школы в 1951 г. поступил в Московский авиационный институт (МАИ). В 1957-60 гг. трудился в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения, где занимался проектированием и испытаниями парашютов. В ОКБ Сухого Ивашечкин пришёл в 1961 г.