03 Сентября 2025
Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Инвестиционная команда Тюменской области участвует в Восточном экономическом форуме

Инвестиционная команда Тюменской области участвует в Восточном экономическом форуме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие собрало во Владивостоке представителей более 70 стран и территорий. Тюменскую область представили генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов и его заместитель Игорь Смолягин.

Центральная тема форума – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".

На площадке уже состоялась первая встреча с представителями российского Центра интеллектуальной собственности. С тюменским Инвестиционным агентством они договорились провести совместное мероприятие по вопросам регистрации прав на интеллектуальную собственность для предпринимателей в Тюмени.

Представители российского Центра интеллектуальной собственности отметили, что благодаря такой поддержке во внедрении цифровых инструментов в субъекты креативных индустрий и инновационного технологического сектора будут улучшены экономические показатели Тюменской области в сфере интеллектуальной собственности.

Форум продлится до 6 сентября.

Восточный экономический форум, ВЭФ — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.

Теги: Дальний Восток, Восточный экономический форум,


