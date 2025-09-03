Ил-76 выкатился за пределы ВПП в Красноярске

Военный Ил-76 совершил экстренную посадку в красноярском аэропорту Черемшанка. После приземления самолет выкатился примерно на 50 метров за границу взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, пострадавших нет, воздушное судно цело, правда, причиной инцидента, вероятно, стала техническая неисправность – пожар в двигателе или отказ двигателя.

Также СМИ сообщают, что причиной выката за пределы ВПП стала длина полосы в Черемшанке – аэропорт региональный, он не рассчитан на прием таких больших и тяжелых самолетов.

По предварительным данным, самолет вылетел ранним утром из Красноярска и направлялся в Улан-Удэ. Сколько человек было на борту и какой груз – не сообщается.