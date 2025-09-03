"Разговоры о важном". Депутат Алексей Вихарев напомнил своим волонтерам о важности участия в выборах

Депутат гордумы Алексей Вихарев провел урок "Разговоры о важном" для активистов своего волонтерского центра. Темой стали выборы будущего губернатора Свердловской области, которые пройдут уже в сентябре.

Он напомнил волонтерам, что отдать свой голос за кандидата может каждый с наступлением 18 лет. Сделать это можно как на избирательном участке, так и онлайн на Госуслугах.

"Ребята заинтересовались. Многие из них в этом году впервые идут голосовать и сделают это на выборах губернатора Свердловской области. Напомнил, что заявление на ДЭГ (дистанционное электронное голосование) на Госуслугах можно подать до 8 сентября. Попросил ребят подойти к этому выбору осмысленно и доверить судьбу нашего опорного края сильному кандидату", - написал депутат в своих соцсетях.

Напомним, что выборы пройдут уже на следующей неделе - с 12 по 14 сентября.