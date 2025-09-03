03 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Школьник на питбайке сбил 10-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 15-летний школьник на питбайке на полной скорости сбил 10-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

ДТП произошло 2 сентября около 15.00 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №28 по улице Ермака. На видео можно заметить, как ребенок спокойно приближается к пешеходному переходу, после чего выбегает на дорогу. В этот момент на девочку наезжает питбайк, после чего, по данным Госавтоинспекции, водитель скрывается с места ДТП.

Место ДТП с подростком на питбайке и ребенком у дома №28 по улице Ермака в Нижнем Тагиле(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Девочку госпитализировали в детскую городскую больницу №3 Нижнего Тагила в реанимационное отделение. Водителя позднее нашли - им оказался 15-летний школьник без водительских прав. Он рассказал, что взял мотоцикл покататься у друга. Приближаясь к пешеходному переходу он увидел стоящих людей, но предположил, что те его пропускают, а потому поехал дальше не сбавляя скорость. Внезапно слева от него на дорогу выбежала девочка, но даже экстренное торможение не позволило избежать наезда. Испугавшись последствий, подросток скрылся.

Мать школьника пояснила, что не знала о намерениях сына прокатиться на питбайке, а о произошедшем узнала только от сотрудников полиции.

Мощный байк объемом 140 куб. см. поместили на спецстоянку. В отношении его владельца составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления. По факту дорожной аварии Госавтоинспекция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Помимо этого, информация о ДТП была направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, где рассмотрят вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Госавтоинспекция напоминает родителям о категорическом запрете допуска детей и подростков к управлению транспортными средствами, включая питбайки и электросамокаты высокой мощности, без специального права управления. Ключи от любого транспорта не должны находиться в свободном для детей доступе. Последствия пренебрежения этими правилами могут быть трагическими и необратимыми.

Теги: Нижний Тагил, ДТП, питбайк, школьник, ребенок


