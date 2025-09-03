МИД: Вопрос об ответной отмене виз для граждан КНР прорабатывается

Ответная отмена виз для китайских граждан для поездок в Россию находится в стадии проработки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Думаю, что будем делиться этой информацией по ходу ее межведомственного согласования", - цитирует ее ТАСС.

Ранее стало известно, что Китай отменяет визы для россиян. Мера вводится на год – с 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 гг. Россияне с обычным загранпаспортом смогут находиться в КНР без визы 30 дней. Введение безвизового режима для россиян в Китае может привести к увеличению турпотока из РФ на 30–40%, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.