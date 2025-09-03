03 Сентября 2025
Экономика В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

ЦБ отозвал лицензию у Таврического банка

Центральный банк России отозвал лицензию на банковские операции у Таврического банка "по причине полной утраты собственных средств".

"В связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации советом директоров Банка России было принято решение прекратить план участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического Банка", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 60 место в банковской системе Российской Федерации.

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По предварительной оценке Банка России, за счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены. Выплата вкладов производится "Агентством по страхованию вкладов".

Таврический банк находится в Санкт-Петербурге, основан в 1993 году. В 2014 году банк столкнулся с финансовыми трудностями и был санирован, в 2015 году его основным акционером стал Банк МФК (с 2018 года акционерная структура Банка МФК неизвестна, но до этого в разное время совладельцами (напрямую или через аффилированные структуры) были Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов. План по финансовому оздоровлению Таврического банка, в котором участвовали ЦБ и АСВ, был рассчитан до 2035 года.

Теги: отзыв лицензии, таврический банк, цб


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

