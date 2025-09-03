Еще на один участок в Сысерти "под мусорный полигон" наложили ограничения

Россельхознадзор наложил ограничения на еще один участок сельхозземель в Сысерти, на которых ранее планировалось построить мусоросортировочный комплекс "Екатеринбург-Юг". На основании заявления ведомства, Федеральная служба госрегистрации кадастра и картографии внесла записи о невозможности проведения на указанной территории каких-либо регистрационных действий. Это значит, что не продать, не сменить категорию земельного участка для дальнейшего строительства на нем чего-либо теперь не представляется возможным.

Как сообщается в социальных сетях инициативного движения "Щит малой Родины", речь идет об участке с кадастровым номером 66:25:4306002:1134. Напомним, что территория, на которой планировалось строительство полигона состояла из нескольких отдельных участков.

"В отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 66:25:4306002:1134 выдано предписание об устранении выявленного нарушения обязательных требований действующего законодательства", - утверждается в опубликованном документе Россельхознадзора.

Местные жители считают, что, согласно предписанию Россельхознадзора, участок сельхозземель использовался правообладателем не по назначению и с нарушением действующего законодательства. В таких случаях, согласно п.14 ч. 3 "Положения о территориальном органе администрация СГО Южная сельская администрация", глава сельской администрации должен был ходатайствовать об его изъятии, чего, по данным самого Россельхознадзора, сделано не было.

Напомним, еще в январе 2025 года ООО "Экологические системы" сняло с кадастрового учета земельный участок 66:25:4306002:38 возле деревни Андреевка, разбив его на несколько частей. Активисты уверены, что это могло быть сделано для того, чтобы усложнить работу ведомствам по окончательному решению насчет строительства полигона. Однако Россельхознадзор РФ это не остановило и решение об аресте было принято по каждому участку, все еще имеющему статус сельхозземель.

Строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" оценивалось в 25 млрд руб., с учетом процентных ставок по кредитам. Концессионером выступало ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы, а планы по строительству полигона в Сысертском районе отменил врио губернатора Денис Паслер.

Ранее мы писали, как Алексей Бобров отреагировал на расторжение концессии и что, по его мнению, могут построить на площадке, отданной ранее под мусорный полигон.