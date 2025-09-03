В Когалыме мужчина жестоко избил своего трехлетнего сына

В Когалыме 44-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжких травм своему сыну, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 30 августа пьяный мужчина разозлился на плачущего ребенка и ударил его по голове. Мальчик получил тяжкие травмы и был госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Следствием заявлено ходатайство перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.