Мобилизация на Украине продолжится и после прекращения огня - офис Зеленского

Мобилизация на Украине не прекратится и будет продолжена даже в случае прекращения огня. Об этом заявил замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.

Он сказал, что "в течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно нужно поддерживать на должном уровне степень готовности ВСУ". При этом, по его словам, в последние последние четыре месяца наблюдается "положительная динамика" в плане мобилизации. Что это такое, он не уточнил. Также он заверил, что дальше снижать мобилизационный возраст не планируется. Сейчас он составляет 25 лет, а мужчинам до 22 лет включительно в конце августа разрешили выезжать за границу при наличии военно-учетных документов. В первые же двое суток уехали 13 тыс. человек.

Палиса признал, что невозможно демобилизовать тех, кто воюет с 2022 года, поскольку замены им нет.

Как пишут украинские телеграм-каналы, с мобилизацией на Украине большие проблемы. Никто не хочет воевать, людей приходится ловить на улицах, но мотивация таких солдат низкая. Также есть проблемы с состоянием здоровья и физической подготовкой мобилизованных. Отдельной проблемой является массовое дезертирство, которое открыто признают даже в Раде. Сопротивление и недовольство людей достигли таких масштабов, что в Раду внесен и поддержан профильным комитетом законопроект, который вводит уголовную ответственность для гражданских за угрозы в адрес военных. Речь идет о сопротивлении сотрудникам ТЦК, которых окрестили "людоловами". По всей страны происходят нападения на военкомов и случаи объединения людей для их "отбития" при попытке мобилизации.

Сообщается также, что ТЦК получили новые планы о том, что они должны увеличить мобилизацию на 20%. Если новые показатели не будут выполнены, то военкомов самих начнут отправлять на фронт. Ужесточение мобилизации вызвано большими потерями и неукомплектованностью частей.

Апрельский опрос агентства Info Sapiens показал, что 77% украинцев не доверяют призывным комиссиям.