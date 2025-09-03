Из-за падения БПЛА в Ростовской области задерживаются 26 поездов

После падения БПЛА недалеко от станции Кутейниково в Ростовской области задерживаются 26 пассажирских поездов.

"В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь – Лихая) пропало напряжение в контактной сети", - сообщает РЖД в телеграм-канале.

Электроснабжение было оперативно восстановлено. Никто не пострадал. Максимальное время задержки поездов составляет до 4,5 часов.

Как сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область на жд-станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети. На крышу станции упал неразорвавшейся снаряд. Были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Сейчас здание оцеплено, вызваны саперы.

Всего, по данным Минобороны, ночью над Ростовской областью было уничтожено 25 БПЛА.