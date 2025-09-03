Россияне берут в семейную ипотеку студии и "однушки", в которых невозможно жить с детьми

Россияне используют семейную ипотеку для покупки однокомнатных квартир и студий, которые не годятся для жизни с детьми, заявила замминистра труда России Ольга Баталина. Зато такие квартиры часто становятся инвестиционными, отметила чиновница в ходе сессии Восточного экономического форума.

"Сегодня у нас, собственно, никаких ограничений внутри льготных и ипотечных программ с точки зрения направления этих средств на приобретение жилья различной площади нет", - констатировала Баталина.

Она не стала развивать тему и углубляться в причины, по которым семейная ипотека не годится для покупки больших квартир. Между тем, эксперты посчитали, что в каждом втором регионе России купить в рамках лимита семейной ипотеки (6 млн руб.) квартиру в 50 кв. метров (как правило, "двушку") просто нереально – жилье такой площади уже давно стоит дороже.