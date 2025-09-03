03 Сентября 2025
в россии
Политика За рубежом
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Китай провел свой парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне

В Пекине, на площади Тяньаньмэнь, состоялся парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

На нем Китай впервые показал все свои ракеты с ядерными боеголовками одновременно – межконтинентальные ракеты воздушного, подводного и наземного базирования.

Парад в честь 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне (Пекин, площадь Тяньаньмэнь)(2025)|Фото: Xiong Qi / XinHua / Global Look Press

Парад в честь 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне (Пекин, площадь Тяньаньмэнь)(2025)|Фото: Ding Ting / XinHua / Global Look Press

Всеобщее внимание приковала новая стратегическая межконтинентальную ядерная ракета DF-5C. Утверждается, что радиус ее поражения охватывает всю планету.

Стратегическая межконтинентальная ядерная ракета DF-5C на Параде в честь 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне (Пекин, площадь Тяньаньмэнь)(2025)|Фото: Go Nakamura / Reuters

Была продемонстрирована и новейшая техника для борьбы с дронами. В том числе ракетно-пушечные комплексы, лазерное и высокоточное электромагнитное оружие для противостояния БПЛА.

Парад в честь 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне (Пекин, площадь Тяньаньмэнь)(2025)|Фото: AP Photo / Ng Han Guan

Беспилотные морские катера на Параде в честь 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне (Пекин, площадь Тяньаньмэнь)(2025)|Фото: Максим Шеметов / Reuters

В параде поучаствовали главы различных государств, в том числе и президент России Владимир Путин. После парада президент России вместе с другими мировыми лидерами и главами иностранных делегаций прибыли на торжественный приём в Доме народных собраний в Пекине.

Парад прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он сказал: "Отличного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки".

Также Трамп, комментируя парад в Пекине, задался вопросом, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи помощь Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Лидер США написал в Truth Social, что Новый свет помог Китаю "обрести свободу от враждебного иностранного захватчика".

"Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить", - приводит РБК цитату Трампа.

Накануне Си Цзиньпин сказал, что "Китай и Советский Союз принесли огромные жертвы, внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне".

Основной вклад, разумеется, внес СССР.

Парад в честь 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне (Пекин, площадь Тяньаньмэнь)(2025)|Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Теги: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, парад, Пекин


