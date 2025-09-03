03 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Жительница Нижнего Тагила отдаст бывшему 380 тысяч рублей за поджог его автомобиля

Жительнице Нижнего Тагила придется отдать своему бывшему возлюбленному более 380 тыс. рублей за поджог его автомобиля из чувства ревности. Подробнее об инциденте сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В августе 2024 года около одного из жилых домов на улице Черных сгорел "FAW Besturn B50". При выяснении деталей стало понятно, что машина не сама воспламенилась. Вскоре нашли и виновницу - ею оказалась бывшая сожительница хозяина авто Станислава - Наталья. Из чувства ревности она около 5 утра облила транспорт бензином и подожгла, после чего скрылась с места преступления.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Наталью виновной в умышленном уничтожении чужого имущества и приговорил к 1,5 годам лишения свободы. Однако, после этого от бывшего возлюбленного поступил иск о возмещении материального ущерба.

Станислав требовал не только возместить 420 тыс. 110 рублей за машину, но и 507 тыс. 500 рублей, которые он был вынужден потратить на каршеринг в течение 7 месяцев. Наталья согласилась с компенсацией за авто, но траты на аренду машины выплачивать отказалась, так как, по ее мнению, бывший мог спокойно обойтись и общественным транспортом.

Тагилстроевский районный суд согласился с доводами Натальи, так как пострадавший не смог доказать обоснованность использования каршеринга. Суд также учел при расчете ущерба стоимость годных остатков автомобиля, снизив на эту сумму размер компенсации до 381 тыс. 847 рублей 5 копеек.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Теги: Нижний Тагил, автомобиль, поджог, компенсация, суд


