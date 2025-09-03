Культурный феномен: россияне отмечают Шуфутинов день

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский считает 3 сентября "удивительным днем" и "народным праздником".

В 1994 году вышла песня Шуфутинского "Третье сентября", с тех пор она стала локальным хитом, обросла огромным количеством мемов, а выступления самого шансонье в эту дату стоит значительно дороже, чем в другие дни.

Сам Шуфутинский говорит, что интерес аудитории к песне превратил дату в культурное событие, объединяющее людей (один из мемов в сети гласит, что 3 сентября – Шуфутинов день).

"Он [день] давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне. Я бесконечно благодарен каждому, кто сделал этот день особенным — тем, кто слушает, и особенно тем, кто купил билеты, чтобы спеть её вместе со мной вживую. Спасибо, друзья!" — заявил Шуфутинский в интервью ТАСС.