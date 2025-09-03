03 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

Предложено увеличить страховой стаж в декрете до трех лет за каждого ребенка

Партия "Справедливая Россия — За правду" разработала проект закона, который предполагает повышение страхового стажа в декрете с полутора до трех лет за каждого ребенка.

"Сегодня, когда страна остро нуждается в улучшении демографической ситуации, мы считаем абсолютно несправедливым, что периоды ухода за детьми засчитываются в страховой стаж с ограничениями. По нашей инициативе уход за каждым ребенком до полутора лет будет засчитываться в стаж в двойном размере», — сказал глава СРЗП Сергей Миронов.

Документ распространяется и на женщин, и на мужчин. При этом он не предполагает увеличения размера пенсии, а направлен на то, чтобы родитель смог в будущем своевременно выйти на пенсию. Чтобы претендовать на пенсию по старости, нужно достичь не только определенного возраста, но и накопить 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Один из авторов законопроекта депутат Марина Ким считает, что государство должно признать работу матери по уходу за ребенком полноценным трудом, а не обнулять годы, отданные детям, сообщают "Известия".

Теги: декрет, демография, рождаемость


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.09.2025 04:11 Мск Предложено ввести бесплатный проезд для беременных

