Увеличение поставок газа в КНР может принести Москве более чем $27 млрд в год

Россия и Китай упрочили свой энергодиалог, подписав юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2".

Он позволит доставлять из России в Китай до 50 млрд куб. м природного газа на протяжении 30 лет. Также достигнута договоренность об увеличении экспорта по действующей "Силе Сибири" с 38 млрд до 44 млрд в год, а по проекту "Дальневосточный маршрут" — с 10 млрд до 12 млрд куб. м. Поставки по последнему контракту начнутся в январе 2027 года. Общий объем по новым и расширенным договоренностям может достигнуть 106 млрд кубометров в год.

Как сообщил управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, увеличение мощностей на "Силе Сибири" и "Восточном маршруте" — это в основном дополнительная компрессия и модернизация узлов, то есть вложения в пределах нескольких миллиардов долларов. Проект "Силы Сибири – 2" куда масштабнее: почти 2,6 тыс. км трубы, включая монгольский участок с пятью компрессорными станциями, и оценка затрат только на трубопровод колеблется в районе $10–15 млрд. Плюс затраты на подвод ресурсов и инфраструктуру.

Как считает управляющий партнер компании "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева, при такой стоимости топлива при запуске всех трубопроводных мощностей "Газпрома" Китай ежегодно будет платить более $27 млрд, сообщают "Известия".

Ранее переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина уже неоднократно велись на тему второй ветки газопровода (стоимостью около $14 млрд и с поставками до 50 млрд кубометров газа на северо-запад Китая), но так ни к чему и не привели – стороны не могли договориться по цене на газ и объему софинансирования сторон в строительстве.