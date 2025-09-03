Средняя зарплата россиян за год увеличилась на 14,5%

В России средняя зарплата граждан увеличилась на 14,5% за год и по итогам первого полугодия 2025 года достигла 96,22 тыс. руб.

Как сообщил "Газете.Ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, самые высокие заработки в нефтегазовой отрасли (206,98 тыс.), финансовой отрасти (199 тыс.), в области информации и связи (175,89 тыс.).

В ряде отраслей зарплаты выросли более чем на 15%, например, в строительстве (на 16,3%) и в обрабатывающих производствах (на 15,9%).

