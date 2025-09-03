Киномузыка: певица MONOI устроила в Екатеринбурге необычный концерт

03 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Киномузыка: певица MONOI устроила в Екатеринбурге необычный концерт

30 августа в Veer Mall прошло выступление екатеринбургской певицы MONOI, исполняющей лиричные песни с атмосферной музыкой и вокалом в стиле дарк-поп. Выступление состоялось в необычном формате — это был концерт, презентация клипов и танцевальный перфоманс на одной сцене.

За три с лишним года существования проекта певица выпустила большое количество эстетичных, талантливых и проникновенных кинематографичных клипов, которые участвуют и получают награды в конкурсах короткометражных фильмов, поэтому музыкальная часть была объединена с просмотром видеороликов. Также для перфоманса были приглашены танцоры. Всего в презентации фильма-концерта под названием "Вселенная MONOI" были задействованы 35 участников.

Концерт MONOI(2025)|Фото: Накануне.RU

Основатель международного фестиваля короткометражного кино "КиноStart" Эдуард Мецгер, посетивший выступление, отметил, что MONOI уделяет большое внимание визуальному ряду и она уже неоднократный участник фестиваля.

"Все ее клипы отличает искренность. И в этом она вся. И ее всегда окружают талантливые ребята", — сказал Эдуард Мецгер.

Клип на песню NVMBR, победитель "КиноStart-2024" в номинации "Лучшее музыкальное видео":

Сама исполнительница признается, что ей пришла идея показать клипы на большом экране после того, как в начале лета был снят кинематографичный клип на песню "Друг".

"Я сама не ожидала, что он получится настолько качественным, все-таки снимаем мы небольшой некоммерческой командой, и в рамках мира кино обладаем минимальными ресурсами. А на подходе у меня уже были две новые, почти полностью готовые песни — "Волна" и "Гавана". И на "Волну" у меня в голове был четко выстроенный сценарий, буквально до промежуточных сцен. Было принято решение снимать не откладывая, несмотря на то, что по подготовке это очень масштабный проект — хореография, школьные костюмы с отсылкой к советскому времени, разные специфичные локации в советском стиле, технические нюансы. Но я люблю нырять в задуманное прежде, чем успею подумать, возможно это или нет. Просто делаешь и все. И мы сделали", — поделилась MONOI в беседе с Накануне.RU.

Концерт MONOI(2025)|Фото: Накануне.RU

На подготовку основной части концерта ушло три летних месяца, и это очень небольшой срок для такого объема работы. Но вообще, можно сказать, что работа над состоявшейся презентацией велась все три года существования проекта. И если считать всех, кто принял участие и в прежних съемках клипов, то наберется более 100 человек, которые так или иначе были причастны к прошедшему концерту.

"Это какие-то немыслимые цифры, ведь проект начинался с одного человека — то есть меня. Поэтому я говорю, что это был путь от одной планеты до целой Вселенной MONOI — это движение, которое объединяет", — сказала исполнительница.

Концерт MONOI(2025)|Фото: Накануне.RU

Далеко не каждый музыкант, даже имеющий продюсера и работающий в коммерческой нише, выпускает такое количество клипов, коих у MONOI уже приближается к десятку. Съемки видео для песен — затратное мероприятие и по временным, и по финансовым, и по техническим ресурсам. И когда проект некоммерческий, когда все делается своими силами, задача усложняется в разы.

Певица MONOI признается, что идеи для видеоряда обычно рождаются у нее в голове в тот момент, когда она слышит еще даже не сведенную демо-версию песни, а уж когда появляется финальный студийный микс, то кино в голове не остановить — "все, надо снимать!"

"Я показала на презентации фильма-концерта свои первые съемки: когда в руках только своя камера и еще один человек в помощь — даже в этом случае можно сделать все круто, практически без денег. Сейчас мы, конечно, снимаем уже другой уровень, другую картинку, но по-прежнему своими силами с минимальным по меркам шоу-бизнеса бюджетом. Я считаю, что визуализация для музыки крайне важна. Так же, как и музыка для кино. К тому же, в современном мире, когда все мы привыкли к постоянному потоку видео во всех соцсетях, без этого музыканту не обойтись. Сейчас эпоха коротких видео, но я по-прежнему считаю, что полноформатные клипы должны быть", — говорит певица.

В настоящее время команда собирается работать над оффлайн-версией фильма-концерта "Вселенная MONOI", ожидается, что премьера состоится на большом экране. Также в ближайших планах — выпустить песни "Волна", "HAVANA" вместе с клипами и готовиться к презентации альбома на одной из концертных площадок Екатеринбурга.

Концерт MONOI(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: MONOI, концерт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети