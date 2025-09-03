Киномузыка: певица MONOI устроила в Екатеринбурге необычный концерт

30 августа в Veer Mall прошло выступление екатеринбургской певицы MONOI, исполняющей лиричные песни с атмосферной музыкой и вокалом в стиле дарк-поп. Выступление состоялось в необычном формате — это был концерт, презентация клипов и танцевальный перфоманс на одной сцене.

За три с лишним года существования проекта певица выпустила большое количество эстетичных, талантливых и проникновенных кинематографичных клипов, которые участвуют и получают награды в конкурсах короткометражных фильмов, поэтому музыкальная часть была объединена с просмотром видеороликов. Также для перфоманса были приглашены танцоры. Всего в презентации фильма-концерта под названием "Вселенная MONOI" были задействованы 35 участников.

Основатель международного фестиваля короткометражного кино "КиноStart" Эдуард Мецгер, посетивший выступление, отметил, что MONOI уделяет большое внимание визуальному ряду и она уже неоднократный участник фестиваля.

"Все ее клипы отличает искренность. И в этом она вся. И ее всегда окружают талантливые ребята", — сказал Эдуард Мецгер.

Клип на песню NVMBR, победитель "КиноStart-2024" в номинации "Лучшее музыкальное видео":



Сама исполнительница признается, что ей пришла идея показать клипы на большом экране после того, как в начале лета был снят кинематографичный клип на песню "Друг".

"Я сама не ожидала, что он получится настолько качественным, все-таки снимаем мы небольшой некоммерческой командой, и в рамках мира кино обладаем минимальными ресурсами. А на подходе у меня уже были две новые, почти полностью готовые песни — "Волна" и "Гавана". И на "Волну" у меня в голове был четко выстроенный сценарий, буквально до промежуточных сцен. Было принято решение снимать не откладывая, несмотря на то, что по подготовке это очень масштабный проект — хореография, школьные костюмы с отсылкой к советскому времени, разные специфичные локации в советском стиле, технические нюансы. Но я люблю нырять в задуманное прежде, чем успею подумать, возможно это или нет. Просто делаешь и все. И мы сделали", — поделилась MONOI в беседе с Накануне.RU.

На подготовку основной части концерта ушло три летних месяца, и это очень небольшой срок для такого объема работы. Но вообще, можно сказать, что работа над состоявшейся презентацией велась все три года существования проекта. И если считать всех, кто принял участие и в прежних съемках клипов, то наберется более 100 человек, которые так или иначе были причастны к прошедшему концерту.

"Это какие-то немыслимые цифры, ведь проект начинался с одного человека — то есть меня. Поэтому я говорю, что это был путь от одной планеты до целой Вселенной MONOI — это движение, которое объединяет", — сказала исполнительница.

Далеко не каждый музыкант, даже имеющий продюсера и работающий в коммерческой нише, выпускает такое количество клипов, коих у MONOI уже приближается к десятку. Съемки видео для песен — затратное мероприятие и по временным, и по финансовым, и по техническим ресурсам. И когда проект некоммерческий, когда все делается своими силами, задача усложняется в разы.

Певица MONOI признается, что идеи для видеоряда обычно рождаются у нее в голове в тот момент, когда она слышит еще даже не сведенную демо-версию песни, а уж когда появляется финальный студийный микс, то кино в голове не остановить — "все, надо снимать!"

"Я показала на презентации фильма-концерта свои первые съемки: когда в руках только своя камера и еще один человек в помощь — даже в этом случае можно сделать все круто, практически без денег. Сейчас мы, конечно, снимаем уже другой уровень, другую картинку, но по-прежнему своими силами с минимальным по меркам шоу-бизнеса бюджетом. Я считаю, что визуализация для музыки крайне важна. Так же, как и музыка для кино. К тому же, в современном мире, когда все мы привыкли к постоянному потоку видео во всех соцсетях, без этого музыканту не обойтись. Сейчас эпоха коротких видео, но я по-прежнему считаю, что полноформатные клипы должны быть", — говорит певица.

В настоящее время команда собирается работать над оффлайн-версией фильма-концерта "Вселенная MONOI", ожидается, что премьера состоится на большом экране. Также в ближайших планах — выпустить песни "Волна", "HAVANA" вместе с клипами и готовиться к презентации альбома на одной из концертных площадок Екатеринбурга.