Суд вернул в полицию дело главы киноклуба "ЕЦ", которого обвинили в дискредитации Армии

В Екатеринбурге суд рассмотрел дело главы киноклуба "Ельцин-центра" Вячеслава Шмырова. В итоге протокол по статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил РФ вернули в полицию.

Ранее сообщалось, что Шмырову вменяют часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Заседание прошло в Верх-Исетском районном суде уральской столицы сегодня, 3 сентября.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сам Вячеслав Шмыров на процесс не явился. Адвокат Георгий Краснов заявил, что у него нет данных о том, что Шмыров был извещен о дате и месте заседания. Однако судья отметила, что тот был извещен должным образом, и суд начался без него.

Как стало известно в ходе заседания, Шмыров 25 февраля 2022 года выложил в запрещенной социальной сети пост, в котором усмотрели признаки дискредитации ВС РФ. У поста были лайки и комментарии. Протокол о дискредитации был составлен в августе 2025 года.

Содержание публикации в суде озвучено не было, кроме того, что она состоит из двух слов. В данный момент пост удален.

Адвокат Георгий Краснов сослался на то, что слово в**** употребляют высшие должностные лица страны, в том числе президент. Краснов принес в суд распечатки с официального сайта Кремля, где он нашел четыре примера использования этого слова главой государства в применении к российско-украинскому конфликту. Заявления президента были сделаны в 2022-2024 годах - то есть уже после начала СВО.

Адвокат считает, что в высказывании Шмырова нет признаков публичности. Он указал, что в запрещенную в РФ соцсеть невозможно легальным способом зайти с территории страны. Поэтому, по мнению Краснова, у граждан России могли возникнуть трудности с доступом к этой публикации.

Георгий Краснов сообщил, что Вячеслав Шмыров не является штатным сотрудником "Ельцин-центра", а заведует киноклубом как приглашенный сотрудник. Он потребовал прекратить дело за отсутствием состава нарушения, а также назначить психо-лингвистическую экспертизу поста Шмырова. По последнему пункту судья отказала. После этого было озвучено решение.

В итоге протокол было решено вернуть в полицию. Краснов пояснил журналистам, что протокол был составлен с нарушениями, поэтому его возвращают для их устранения.

Адвокат отметил, что это промежуточное решение.

Ранее в Екатеринбурге был назначен штраф заместителю исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмиле Телень по статье о дискредитации ВС РФ. Ее осудили за пост 2022 года, правонарушение было выявлено в мае 2025 года.

Напомним, в мае депутат Госдумы Михаил Делягин призывал силовиков проверить информацию о проведении "антироссийских мероприятий" в "Ельцин-центре", организатором которых якобы является Людмила Телень. Проверку предлагалось провести в том числе в связи с ее двойным гражданством Израиля. В начале августа Людмила Телень пригрозила журналистам судом за публикацию фотографии ее израильского паспорта.