Глава Тюменской области поучаствовал в работе комиссии Госсовета по поддержке участников СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор в Москве поучаствовал в заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников специальной военной операции.

На заседании обсуждали новые решения: индексацию выплат ветеранам боевых действий, расширение помощи тяжелораненым, обеспечение современными техническими средствами, участие в социальных программах и адаптация жилья.

"Эти вопросы важны как для страны в целом, так и для каждого региона", - полагает Александр Моор.

Их обсуждение позволяет вырабатывать единый подход и масштабировать лучшие практики.

"Поддержка защитников Отечества и их семей – наш общий приоритет. Совместная работа государства и регионов делает её более эффективной. Сейчас в Тюменской области действует 27 мер поддержки для участников СВО и 40 – для членов их семей. Работа в этом направлении продолжается", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Одной из мер поддержки является право участников СВО, постоянно проживающих в Тюменской области, бесплатно установить зубные протезы. По инициативе правительства Тюменской области и областной прокуратуры в программу внесены уточнения: исключено условие о необходимости проживания участников СВО в Тюменской области не менее пяти лет на дату их обращения за мерой соцподдержки в форме бесплатного изготовления или ремонта зубных протезов.