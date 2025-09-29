Трамп похвастался золотыми украшениями для Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографии роскошных золотых украшений для Овального кабинета и Зала кабинета министров. Он заявил, что виньетки, розетки, молдинги и другие элементы декора выполнены из "24-каратного золота высочайшей пробы". Глава государства добавил, что его коллеги из других государств были ошеломлены, увидев их.

На видео были показаны золотые украшения, приготовленные для установки в Белом доме. "Иностранные лидеры и все остальные просто в шоке, когда видят качество и красоту. Лучший Овальный кабинет в истории с точки зрения успеха и внешнего вида!!!", - заявил Трамп.

Любовь Трампа к драгоценному металлу, которое сейчас, кстати, бьет рекорды стоимости на мировых рынках, раскритиковали многие пользователи. Экономические проблемы в стране не решены, в мире продолжаются кровопролитные конфликты, а Трамп любуется золотыми виньетками своего кабинета – многие сочли это неуместным.

Во время мартовской экскурсии по Овальному кабинету ведущий Fox News спросил Трампа о новых золотых деталях в комнате. Президент сказал, что помещение нужно "немного оживить". Представитель Белого дома сообщил Fox News, что все золотые украшения были куплены и оплачены самим Трампом.