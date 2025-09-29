Власти хотят повысить НДФЛ для иноагентов до 30%

Власти хотят повысить НДФЛ для иноагентов до 30%, такую поправку в Налоговый кодекс подготовил Минфин России, пишут "Ведомости".

В законопроекте предлагается также лишить граждан со статусом иноагента права на налоговые вычеты на долгосрочные вложения (инвестиции). Им станет недоступно освобождение от налогов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Ограничения предлагается ввести в отношении организаций со статусом иноагента по использованию налоговых преференций. Сюда же отнесут организации, в которых прямо или косвенно иноагенты владеют в уставном капитале долей от 10%. Так, иноагенты не смогут применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).