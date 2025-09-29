Продлен арест сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Суд оставил сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински Мутвалы под стражей.

В начале сентября суд продлил арест. Адвокат обвиняемого обжаловал это решение в Свердловском областном суде, однако решение оставлено без изменений. Шыхлински пробудет под арестом минимум до 14 декабря, говорится в telegram-канале судов Свердловской области.

Шыхлински-младшего обвиняют по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Его задержали вечером 15 июля. До этого, 1 июля, обвиняемый сбил сотрудника спецслужб во время задержания его отца.