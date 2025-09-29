Продлен арест сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

29 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: официальный канал судов Свердловской области

Продлен арест сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Суд оставил сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински Мутвалы под стражей.

В начале сентября суд продлил арест. Адвокат обвиняемого обжаловал это решение в Свердловском областном суде, однако решение оставлено без изменений. Шыхлински пробудет под арестом минимум до 14 декабря, говорится в telegram-канале судов Свердловской области.

Шыхлински-младшего обвиняют по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Его задержали вечером 15 июля. До этого, 1 июля, обвиняемый сбил сотрудника спецслужб во время задержания его отца.

Теги: Мутвалы Шыхлинский, арест, Свердловской областной суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.09.2025 15:59 Мск Сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге останется под арестом до декабря
Ранее 05.08.2025 08:51 Мск Главу азербайджанской диаспоры на Урале отправили в СИЗО
Ранее 30.07.2025 11:57 Мск МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале
Ранее 30.07.2025 11:15 Мск Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге оставили под арестом
Ранее 18.07.2025 14:25 Мск Арест сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински обжаловали
Ранее 16.07.2025 18:25 Мск Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге арестовали до сентября
Ранее 15.07.2025 19:55 Мск В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры
Ранее 04.07.2025 08:24 Мск Генпрокурора призвали разобраться с наездом сына главы диаспоры на силовика в Екатеринбурге
Ранее 04.07.2025 01:47 Мск Пятеро сотрудников "Sputnik Азербайджан" отпущены под подписку о невыезде
Ранее 03.07.2025 21:09 Мск Москалькова попросила омбудсмена Азербайджана взять под контроль ситуацию с задержанием россиян
Ранее 02.07.2025 20:33 Мск Еще двоих азербайджанцев отправили в СИЗО по делу ОПГ в Екатеринбурге
Ранее 02.07.2025 10:17 Мск Генпрокуратура Азербайджана обвинила Россию в нарушении международного права
Ранее 02.07.2025 09:39 Мск В Екатеринбурге арестован очередной фигурант дела "этнической ОПГ"
Ранее 02.07.2025 08:07 Мск Главу азербайджанской диаспоры на Урале отпустили после жесткого задержания
Ранее 01.07.2025 21:03 Мск Сын задержанного в Екатеринбурге главы азербайджанской диаспоры сбил силовика при задержании
Ранее 01.07.2025 20:32 Мск В Екатеринбурге задержан глава организации "Азербайджан-Урал"
Ранее 01.07.2025 12:50 Мск В Азербайджане завели дело "по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью" в Екатеринбурге
Ранее 01.07.2025 12:17 Мск По делу "этнической ОПГ" в Екатеринбурге арестован еще один фигурант
Ранее 01.07.2025 12:10 Мск Азербайджанцев, задержанных в Екатеринбурге, подозревают в отравлении 44 человек
Ранее 01.07.2025 11:09 Мск Минздрав Азербайджана: На телах скончавшихся после рейда в Екатеринбурге есть травмы
Ранее 01.07.2025 09:30 Мск Тела скончавшихся после рейда в Екатеринбурге транспортировали в Азербайджан
Ранее 30.06.2025 13:30 Мск В СКР подтвердили смерть двух фигурантов в ходе задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
Ранее 30.06.2025 12:44 Мск Москалькова обратилась в Генпрокуратуру по поводу задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана
Ранее 30.06.2025 12:36 Мск Баку назвал провокацией заявление диаспоры в России
Ранее 29.06.2025 19:05 Мск Азербайджанский парламент отменил визит в Москву – на заседание совместной комиссии
Ранее 29.06.2025 12:49 Мск Суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля трех представителей азербайджанской диаспоры
Ранее 29.06.2025 11:37 Мск Баку отменяет все культурные мероприятия с участием России
Ранее 29.06.2025 09:21 Мск В Екатеринбурге избирают меру пресечения задержанным азербайджанцам
Ранее 28.06.2025 19:29 Мск Бастрыкин затребовал доклад по екатеринбургскому делу с фигурантами из Азербайджана
Ранее 28.06.2025 17:45 Мск В МИД России прокомментировали ситуацию с задержанием выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге
Ранее 28.06.2025 15:13 Мск "Расследуются убийства и покушения": силовики объяснили задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
Ранее 28.06.2025 14:58 Мск СМИ: МИД Азербайджана вызвал поверенного в делах РФ из-за действий силовиков в Екатеринбурге
Ранее 28.06.2025 11:52 Мск Баку призвал РФ расследовать задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети