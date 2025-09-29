Песков объяснил паузу в переговорах с Украиной

Пауза в переговорах с Украиной возникла по причине нежелания киевского режима продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что на встрече делегаций в Стамбуле были сформулированы предложения по созданию рабочих групп – "чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям".

"Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Москву в отказе от встреч по урегулированию ситуации вокруг Украины в последние недели. Он заявил телеканалу Fox News, что Россия отказалась как от двусторонних встреч с представителями Киева, так и от трехсторонних — с участием президента США Дональда Трампа или других американских чиновников.