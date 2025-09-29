Урок мужества в астраханском соццентре провел боец СВО

В социально-реабилитационном отделении «Гармония» центра «Вера» в Астрахани прошел урок мужества, посвященный героям СВО.

Гостем мероприятия стал участник СВО, который поделился с воспитанниками рассказами о боевых товарищах и о значении взаимовыручки и преданности Родине. Он подчеркнул, что настоящие герои – это не только те, кто сражается на передовой, но и те, кто поддерживает их, заботится о близких и трудится на благо своей страны.

Самой запоминающейся частью урока стала посадка дерева, символизирующего память о героях СВО и надежду на мирное будущее. Вместе с воспитанниками военнослужащий посадил саженец катальпы на территории учреждения.

