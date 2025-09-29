"Мы следствие предупреждали": Экс-вице-губернатора Чемезова госпитализировали

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, задержанного сегодня, госпитализировали. Об этом сообщает его адвокат Мария Кириллова

"Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали", - заявила адвокат.

По данным адвоката, Чемезов еще позавчера был вызван повесткой к следователю на сегодняшнее утро. Его задержали после допроса по делу о мошенничестве. О чем именно идет речь, пока не разъясняется.

Супруга бывшего чиновника Ирина Чемезова находится под домашним арестом. Счета всей семьи, в том числе, у всех ближних родственников, заблокированы.

25 сентября 2025 г. губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства. Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идёт.