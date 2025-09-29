Голикова пообещала некоторым россиянам жизнь до 120 лет

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова посулила россиянам жизнь продолжительностью 100-120 лет. По ее словам, "кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно", и у последних "есть достаточно большой потенциал уже сейчас" дожить до такого возраста.

"Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они в некоторых регионах нашей страны и мира подвластны", - сказала чиновница.

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в России сократилась довольно существенно - с 73,41 года до 72,84 года, это данные Росстата. Данных по гендерному признаку нет.

В апреле 2025 года чиновники стали списывать продолжающееся падение продолжительности жизни на последствия пандемии коронавируса. "На сегодняшний момент мы понимаем, что замедление темпов роста ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации - оно есть. То есть мы во время ковида практически три года теряли темпы, мы не смогли теми планами, которые все стратегически планировали, достичь такого показателя", - заявила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. Также чиновница отметила, что продолжительность жизни в разных регионах очень отличается: разница между лидером и аусайдером составляет 13 лет.

"У нас сегодня очень существенная разница существует между продолжительностью жизни у сельского и городского населения: 1,74 года - это все-таки большая разница" - подчеркнула она.

В сентябре 2025 года, во время визита российского президента в Китай, журналисты "подслушали" разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина во время неофициального общения лидеров перед парадом в Пекине. Выяснилось, что Путин рассказывал китайскому коллеге о достижениях в области биотехнологий, которые могут привести к увеличению продолжительности жизни и даже открыть дверь к бессмертию.

Сообщается, что Си Цзиньпин рассмеялся в ответ на одну из реплик Путина по поводу пересадки человеческих органов. "Благодаря постоянному прогрессу в области биотехнологий человеческие органы будут трансплантироваться всё чаще, что позволит нам жить всё дольше и дольше, а возможно, даже обрести бессмертие", - сказал переводчик с русского на китайский. Си на это ответил: "Ожидается, что уже в этом столетии люди смогут доживать до 150 лет", а затем добавил: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок".