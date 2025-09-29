29 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга анонсировали очередной этап обновления общественного транспорта

Заместитель директора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов рассказал об обновлении подвижного состава в рамках реализации транспортной реформы в уральской столице. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Он, в частности, напомнил, что в этом году для Екатеринбурга было закуплено 15 новых автобусов-гармошек "Volgabus" 6271G2. Это машины особо большого класса, способные вместить до 184 человек. В распоряжении пассажиров 42 сидения, 4 из которых оборудованы для людей с ОВЗ.

Салоны "гармошек" оснащены системой кондиционирования и обогрева, табло с информацией о маршруте, времени, температуре. Также в автобусах есть бортовые компьютеры, системы книлинга (наклона к посадочной площадке), аппарели для колясок.

Машины были запущены на наиболее востребованные маршруты – № 49 и № 51.

"Рассматриваем возможность приобретения еще 15 автобусов-гармошек в следующем году. Есть предложения запустить их на маршруты автобусов № 57 и № 67. Надеемся, они смогут прижиться и людям будет нравиться", – рассказал Николай Вахлов.

Также в 2025 году была проведена закупка 15 трамваев. Полностью низкопольные вагоны могут вместить более 150 пассажиров. Салоны оборудованы кондиционерами, климат-контролем, USB-разъемами и информационными табло. Из 15 машин в город прибыли уже 7.

Автобус-гармошка(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

"8 оставшихся по контракту планируется доставить в начале следующего года, либо до конца этого года. Здесь уже все зависит от производителя", – пояснил Николай Вахлов.

Говоря о пополнении троллейбусного парка, Николай Вахлов напомнил, что в прошлом году было закуплено 100 машин, таким образом была обновлена половина автопарка. В ближайшей перспективе планируется поставить еще 50 машин с удлиненным автономным ходом.

"Победитель определится в начале октября. Поставка планируется до февраля следующего года, либо, в зависимости от возможностей производителя, в конце нынешнего. Планируем, что благодаря этой поставке мы закроем весь выпуск новыми троллейбусами и у нас на линии практически везде будут новые машины", – резюмировал заместитель директора департамента транспорта.

Троллейбус в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Напомним, как мы сообщали ранее, в уральской столице стартовало тестирование нового бесконтактного способа оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью геолокации. Специалисты разработали для горожан быструю и удобную оплату проезда с выгодой через приложение ЕКАРТА. Основное преимущество данного способа оплаты – отсутствие необходимости искать табличку с QR-кодом в салоне транспортного средства для проведения платежа со скидкой.

Теги: троллейбус, Екатеринбург


