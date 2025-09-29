29 Сентября 2025
Общество В России
Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Скажи Гордеевой&quot; (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)

Второй суд Москвы зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Еще один суд Москвы – Тверской - зарегистрировал иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей.

Как передает РИА Новости, в материалах суда говорится, что исковое заявление зарегистрировано.

Ранее иск Трещева зарегистрировал Савеловский суд Москвы, пока он оставлен без движения. Основанием для подачи искового заявления стало недавнее интервью Пугачевой.

Истец в своем заявлении указал, что певица допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации, при этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ.

Трещев просит суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

Теги: пугачева, иск, трещев


