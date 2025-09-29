Глава Екатеринбурга утвердил даты проведения форума 100+ TechnoBuild

Темой форума станет "Архитектура победы". Всего выставку представят около 250 секций. Участие в форуме примут около 650 экспонентов из России и зарубежных стран, сообщает мэрия Екатеринбурга.

В Екатеринбурге состоится XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Даты проведения форума – 30 сентября – 3 октября – утвердило глава столицы Урала Алексей Орлов.



