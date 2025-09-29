33 человека насмерть отравились в Ленобласти суррогатным алкоголем

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 33 человек. 22 смерти от напитков с метанолом зафиксированы в Сланцевском районе, семь – в Волосовском, два – в Приозерском, по одному в Тосненском и Гатчинском, передает Baza.

Между тем, силовики выяснили, кто производил суррогат. "Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников бор Тосненского района Ленинградской области", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось о трех уголовных делах, возбужденных по фактам смертельных отравлений алкоголем. Задержано 14 человек, которые могли быть причастны к распространению отравы. Изъято более 1,3 тыс. литров "напитка".